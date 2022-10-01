Мир 01 октября 2022, 19:00 Поделиться Telegram

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Viber Давление в газопроводе «Северный поток — 2» стабилизировалось Nord Stream 2 AG сообщила о стабилизации давления на «Северном потоке — 2» РИА Новости

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В газопроводе «Северный поток — 2» стабилизировалось давление. Утечка топлива прекратилась, нитка «СП-2» опустела, сообщило Датское энергетическое агентство. В организации пояснили, что данные предоставила компания-оператор Nord Stream 2 AG.

«Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на трубопроводе „Северный поток — 2“ давление стабилизировалось, <…> утечка газа прекратилась», — сказано в сообщении агентства в Twitter.

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Утечку газа на двух российских газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» — обнаружили 26 сентября. В Nord Stream AG заявили, что не могут оценить сроки ремонта, потому что ситуация беспрецедентная.

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Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что англосаксам уже мало санкций, поэтому они перешли к диверсиям, фактически приступив к уничтожению общеевропейской инфраструктуры.

«Кому выгодно — тот и сделал», — подчеркнул глава государства.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «360» указал на то, что основным выгодоприобретателем от взрывов на «Северных потоках» являются США.

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