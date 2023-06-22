Мир 22 июня 2023, 22:01 Компания-оператор пропавшего батискафа объявила экипаж «Титана» погибшим Компания OceanGate Expeditions: экипаж пропавшего батискафа «Титан», скорее всего, погиб Pxhere

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Компания OceanGate Expeditions заявила, что экипаж пропавшего в водах Атлантики батискафа «Титан», скорее всего, погиб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распространенное заявление компании.

«Мы в настоящий момент считаем, что наш исполнительный директор Стоктон Раш, Поль-Анри Наржоле, Хэмиш Хардин, Шахзада Давуд и его сын Сулейман, к сожалению, погибли», — указано в сообщении компании.

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В OceanGate Expeditions членов экипажа «Титана» назвали «настоящими исследователями, которые разделяли друг с другом страсть к приключениям, стремление к исследованию и защите мирового океана».

Гибель экипажа пропавшего в Атлантическом океане батискафа подтвердила также береговая охрана США. Там отметили, что обнаруженные ранее обломки принадлежат «Титану».

Ранее об обнаружении фрагментов батискафа сообщил телеканал Sky News. Эксперт в области проведения поисково-спасательных операций Дэвид Мернс, ссылаясь на сообщение президента общества «Клуб путешественников» Ричарда Гэрриота, сказал, что обнаружены посадочная рама и задняя крышка аппарата. Исследователи сделали вывод, что обломки принадлежат «Титану» из-за особенностей подводного устройства.

На борту батискафа находились пять миллиардеров. После погружения экипаж перестал выходить на связь. Запаса воздуха в «Титане» должно было хватить на 96 часов (четверо суток). По прогнозам, они закончились 22 июня в 14:08 по московскому времени.