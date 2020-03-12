«Примерно 98% от необходимых финансовых средств уже были предоставлены акционером и финансовыми инвесторами проекта. Пять европейских энергетических компаний (ENGIE, OMV, Shell, Uniper and Wintershall DEA) взяли на себя обязательства по долгосрочному заемному финансированию до 50% стоимости проекта. Еще 50% бюджета проекта вносит ПАО «Газпром», — уточнили в пресс-службе.

Оператор из Швейцарии отверг возможность того, что снижение котировок акций инвесторов негативно повлияет на «Северный поток — 2».

Ранее польский министр иностранных дел Яцек Чапутович подчеркнул, что строительство газопровода «Северный поток — 2» подрывает безопасность и солидарность Европы.