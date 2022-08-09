Компания MOL из Венгрии выразила готовность оплатить транзит нефти по «Дружбе»
Венгрерская MOL заявила о готовности оплатить транзит российской нефти по «Дружбе»
Оплатить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» может компания MOL из Венгрии. Ее представители рассказали РИА «Новости», что уже инициировали переговоры по передаче им таких обязательств.
В компании отметили, что обладают достаточным количеством резервов.
«Транспортировка сырой нефти по трубопроводу „Дружба“ несколько дней приостановлена, по нашим сведениям, из-за того, что возникли технические проблемы со стороны банков в связи с оплатой транзита российской стороной», — добавили в MOL.
Пресс-секретарь и советник президента «Транснефти» Игорь Демин рассказал, что 4 августа «Укртранснафта» остановила транзит российской нефти нефтепроводу «Дружба». По этой системе топливо из России поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. Демин добавил, что прокачка продолжается в Германию и Польшу — для этого используют транзитный трубопровод через Белоруссию.