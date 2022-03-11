Компания Mars сообщила о приостановке деятельности в России

Американская компания Mars прекратит инвестировать в бизнес на территории России. Предприятие перестанет импортировать и экспортировать продукцию.

Решение компания объяснила ситуацией на Украине, опубликовав заявление на своем сайте.

«Мы приостановили новые инвестиции в Россию и не будем импортировать или экспортировать нашу продукцию в Россию или из РФ. Наша деятельность в социальных сетях и реклама в России и Белоруссии будут приостановлены», — отмечено в сообщении.

Прибыль от российского бизнеса Mars направит на гуманитарную помощь жителям Украины. Денежные и натуральные пожертвования на гуманитарные цели увеличат на 10 миллионов долларов в дополнение к двум миллионам, выделенным ранее.

«Mars работает в России более 30 лет, и у нас работают почти 6000 сотрудников, которые на протяжении десятилетий являются важной частью компании. Мы продолжим поддерживать их», — пообещало американское предприятие.

Дальнейшее решение о своей деятельности в России Mars будет принимать в соответствии с развитием ситуации вокруг Украины.

Mars основали как семейную компанию в 1911 году. Она является одним из крупнейших производителей продуктов питания в мире. Среди наиболее известных брендов компании — батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas, Pedigree.

Ранее о решении временно закрыть в РФ 850 ресторанов быстрого питания сообщила американская компания McDonald’s. Также о приостановке деятельности в России заявили Coca-Cola и PepsiCo.