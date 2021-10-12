Компания Lego намерена сделать свои игрушки гендерно независимыми

Датская компания Lego group намерена превратить свои конструкторы в гендерно независимые. Она считает, что такое решение позволит сделать свою продукцию инклюзивной, написал сайт kp.ru.

«Компания привержена тому, чтобы сделать игру в Lego более инклюзивной и не дать гендерным стереотипам ограничить творческие устремления детей сейчас и в будущем», — говорится в сообщении на сайте производителя игрушек.

Таким принципам следуют не только мировые компании. Например, зимой этого года в конгрессе США предложили установить в законодательном органе новые правила обращения друг к другу. Инициаторы идеи заявили, что необходимо исключить из речи местоимения «он» и «она», заменив их на «представитель» или «делегат».

Кроме того, преподаватели из Университета Пенсильвании проголосовали за отказ от употребления терминов «первокурсник», «второкурсник» и «старшекурсник», считая их сексистскими.