Компания Johnson & Johnson рассказала об уровне эффективности своей вакцины

Компания Johnson & Johnson сообщила о промежуточных результатах третьей фазы клинических испытаний однокомпонентной вакцины Ensemble. Для предотвращения среднего и тяжелого течения коронавируса она показала эффективность 66%.

В заявлении компании сказано, что в испытаниях участвовали почти 44 тысячи человек. Результат от применения препарата наблюдается через 28 дней после прививки. Вакцина показала полную защиту от госпитализации и летального исхода. В США показатель составил 72%, в Латинской Америке 66% и 57% в Южной Африке. Третья фаза исследований проводилась в восьми странах и трех регионах.

Разработчики препарата пока не подали заявку для его авторизации на европейском рынке. Но Еврокомиссия уже заключила контракты на поставку вакцин с компаниями Johnson & Johnson, Sanofi-GSK, CureVac.

Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины NVX-CoV2373 (Novavax Inc.) эффективность 89,3%.