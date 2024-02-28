Мир 28 февраля 2024, 08:51 Компания из США пыталась отслеживать передвижение Путина Wired: фирма из США PlanetRisk пыталась отследить передвижение Путина РИА «Новости»

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Американская фирма PlanetRisk пыталась отследить передвижение российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщило издание Wired со ссылкой на книгу экс-журналиста газеты Wall Street Journal Байрона Тау.

В 2016 году, по данным издания, американская компания разработала технологию Locomotive для отслеживания смартфонов.

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«Получив набор данных о России, команда [PlanetRisk] осознала, что она может отслеживать телефоны в окружении… Путина», — указали авторы материала.

Спустя время сотрудники PlanetRisk поняли, что наблюдаемые ими устройства не принадлежали Путину. Команда американской компании предположила, что они поймали сигнал с гаджетов сотрудников службы безопасности, политических советников и другого персонала. И уже основываясь на данных с этих телефонов, PlanetRisk якобы знала, куда идет Путин и кто находится рядом с ним.