Компания IKEA начала сдавать десятиметровые квартиры в аренду в Токио

В Токио теперь можно арендовать квартиру площадью всего 10 квадратных метров. Такую услугу гражданам и туристам предоставляет компания IKEA. Таким образом, людям пытаются показать, что можно жить с комфортом и на маленькой территории. Об этом сообщил ОТР.

В небольшую квартиру свободно помещается кухня, гостиная и спальня, которая располагается на втором ярусе. Цена за такое жилище стартует от 99 японских иен, 86 американских центов, либо же 64 рубля в российской валюте за месяц.

Стать арендатором такой необычной квартиры могут далеко не все желающие. Жилье в 10 квадратных метров предоставляют членам клуба IKEA Family. Однако вступить в него можно бесплатно, оформив заявку на сайте IKEA.

В компании отметили, что цель такой акции — показать, что в очень маленьких квартирах можно жить хорошо и с комфортом. Город был выбран не случайно: в Японии проживают около 14 миллионов человек. Из-за такой численности возникает высокий спрос на недвижимость и аренду.