Компания Huawei продаст бренд Honor из-за американских санкций

Китайская технологическая компания Huawei решила продать бренд Honor, чтобы он выжил. Все дело в сложной ситуации, сложившейся из-за введения санкций США.

«Потребительский бизнес Huawei в последнее время испытывает огромное давление. Это связано с постоянной недоступностью технических элементов, необходимых для нашего бизнеса мобильных телефонов. Таким образом, компания Huawei Investment & Holding Co., Ltd. решила продать все свои коммерческие активы (бренда — ред.) Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.», — сказано в заявлении на официальном сайте компании.

Huawei надеется, что сделка поможет поставщикам и продавцам, которые связаны с Honor, «пережить это трудное время». После того, как Honor получит нового владельца, Huawei не станет участвовать в управлении бизнесом и у нее не останется никаких акций.

О сумме сделки с Shenzhen Zhixin New Information Technology точно ничего не известно. В СМИ ранее появлялась информация, что речь идет о 100 миллиардах юаней (больше 15 миллиардов долларов). Об этом написало РИА «Новости».

Huawei — одна лидирующих компаний на мировом рынке телекоммуникацией. Соединенные Штаты обвиняют ее в сотрудничестве с китайскими военными и разведкой, а также возможной слежке за своими клиентами. США пытаются убедить некоторые страны не пользоваться оборудованием и инфраструктурой Huawei при переходе на 5G.

В свою очередь китайская корпорация отрицает все обвинения в свой адрес, называя все-такие заявления политически мотивированными и нарушающими принципы рыночной конкуренции.

Huawei попала в так называемый черный список США. Она не может закупать американские технологии и компоненты. Однако Штаты несколько раз давали компании отсрочки по санкциями и разрешали приобретать товары американского производства, чтобы поддерживать сети и обновлять программное обеспечение телефонов.