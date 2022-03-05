Компания Heineken решила остановить экспорт пива в Россию

Компания Heineken перестанет поставлять пиво в Россию. Такое решение приняло руководство нидерландского концерна. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу фирмы.

При этом заводы, которые сейчас располагаются на территории страны, продолжат производить алкогольную продукцию в прежнем режиме. Но новых инвестиций в страну направлять не будут, передало РИА ФАН.

«Все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании продолжают работу в штатном режиме, чему способствует высокий уровень локализации производства, закупок сырья и материалов», — заявили в ведомстве.