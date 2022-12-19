Мир 19 декабря 2022, 18:36 Компания Google разработает функцию перевода почерка врачей в текст

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Американская транснациональная корпорация Google на своей ежегодной конференции представила новую вспомогательную программу, которая облегчит людям жизнь. О новой технологии сообщил сайт TechCrunch.

Компания Google разработает утилиту для перевода непонятного почерка медицинских работников в понятный и разборчивый цифровой текст. Это новшество станет частью утилиты Google Lens.

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По данным сайта «Известия», представители компании для эффективной разработки такой функции долгое время сотрудничали с фармацевтами со всех уголков земного шара.

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Отмечается, что в первое время возможность воспользоваться функцией перевода неразборчивых записей появится у жителей Индии. Это связано с тем, что в данной стране проживает наибольшее количество пользователей утилиты Google Lens.