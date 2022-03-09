Компания Ferrari остановит производство спорткаров для российского рынка

Руководитель итальянской компании Ferrari Стефано Боначчини заявил, что спорткарты не будут поставлять на российский рынок в ближайшее время. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, такое решение было принято после начала специальной операции России на Украине. Компания также решила выделить один миллион евро для помощи жителям Украины.

Ferrari и дальше будет следить за ситуацией с соблюдением всех правил, регламентов и санкций.