Компания ETS подтвердила отказ россиянам в сдаче экзаменов по английскому TOEFL

Компания ETS перестала давать возможность россиянам сдать экзамены TOEFL на знание английского языка. Причиной такого решения стали указания американских властей.

Россияне потеряли возможность сдавать экзамены TOEFL неделю назад. Теперь пользователю приходит уведомление, если при регистрации на сайте компании он указывает в качестве страны своего гражданства Россию.

«В целях соблюдения требований управления по контролем за иностранными активами [Минфина США] мы не в состоянии обработать вашу заявку», — появляется на странице ETS.

По словам представителя компании, система выдает ошибку, так как для российских граждан закрыли тестирование.

«Если у вас российское гражданство, которое указано в вашей регистрационной записи, то это на данный момент под санкциями. Мы недавно получили уведомление об этом, примерно неделю назад», — процитировало РИА «Новости» сотрудника ETS.

Компания ETS является неправительственной организацией, работающей в Принстоне. Она разработала экзамены TOEFL на знание английского языка и проводит их в более чем 180 странах. Знание языка зачастую требуют подтвердить при поступлении в некоторые вузы и при приме на работу.