Компания Disney резко ответила на иск Йоханссон из-за «Черной вдовы»

Компания Walt Disney раскритиковала намерение звезды «Черной вдовы» актрисы Скарлетт Йоханссон подать иск о нарушении контракта. Ее обвинили в «грубом пренебрежении ужасными и продолжительными последствиями пандемии коронавируса».

Как стало известно изданию The Variety, на судебном заседании 29 июля актриса потребовала миллионы долларов компенсации из-за решения Disney выпустить фильм Marvel в Disney Plus одновременно с его показом в кинотеатрах. Львиная доля гонорара Йоханссон привязана к кассовым сборам. Скорее всего, они будут невелики.

Человек, знакомый с условиями контракта Йоханссон, сказал, что решение показывать блокбастер на Disney + обойдется ей в 50 миллионов долларов.

В Disney с этим не согласны. Адвокаты компании считают, что актриса сможет заработать большие деньги сверх 20 миллионов долларов, которые она уже получила.

«Черная вдова» стартовала в кинотеатрах 9 июля. За счет продажи билетов и потоковых сервисов фильм заработал около 319 миллионов долларов во всем мире. Для Marvel это довольно низкий показатель.

Адвокат Йоханссон Джон Берлински объяснил, что Disney выпускает такие фильмы как «Черная вдова» на Disney + чтобы увеличить количество подписчиков и тем самым повысить стоимость акций компании. По мнению правозащитника, компания использует пандемию в качестве предлога, чтобы соблюсти собственные интересы. Берлински подчеркнул, что подобная недальновидная политика нарушает права актеров и он рассчитывает доказать это в суде.

Скарлетт Йоханссон утверждает, что компания Disney намеренно вынудила Marvel нарушить соглашение без какого-либо обоснования.