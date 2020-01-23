Компания Deutsche Bahn прокомментировала передачу железных дорог Украины
Керстин Экштайн, представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn, дал комментарий о заявлении премьер-министра Украины о том, что немецкая компания купит железные дороги страны на 10 лет, написал ТАСС.
Экштайн заявил, что немцы планируют лишь консультировать украинцев по предпринимательским и техническим вопросам, сообщил RT. Брать железные дороги в полное управление компания не собирается. Соответствующий документ с описанием всех услуг подпишут в начале февраля в Киеве.