Компания Danone остановила инвестпроекты в России, но сохранила производство

Французская компания Danone объявила, что приостанавливает все свои инвестиционные проекты в России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении главного офиса компании.

В тексте обращения говорится, что работающие в России предприятия по производству молочной продукции и детского питания продолжат работать.

«Мы приняли решение приостановить все инвестиционные проекты в России, но сохраняем наше производство свежих молочных продуктов и детского питания», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что намерены следить за требованиями властей Франции к национальным предприятиям.

В компании отметили, что после начала специальной операции оба завода на Украине закрылись, но спустя некоторое время один восстановил производство.

«Мы находимся в постоянном контакте с нашими сотрудниками и поддерживаем их», — подчеркнули в компании.

Операция по демилитаризации Украины продолжается 11-й день. Приказ о ее начале дал президент России Владимир Путин в ответ на просьбы о помощи для обеспечения безопасности жителей руководителей донбасских республик. В Министерстве обороны отмечали, что основные удары наносятся только по военным объектам.