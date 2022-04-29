Компания «Боржоми» приостановит работу в Грузии из-за финансовых сложностей

Компания по розливу пресной и минеральной воды под брендом «Боржоми» с 29 апреля временно приостановит работу в Грузии. Представители IDS Borjomi Georgia объяснили, что это связано с финансовыми сложностями.

В пресс-службе объяснили, что IDS Borjomi Georgia в связи с ситуацией на Украине оказалась в сложном положении. Возникли проблемы с реализацией продукции на основных рынках, плюс к этому добавился ограниченный доступ к банковским счетам, написал ТАСС.

В компании пояснили, что это перекрыло валютную прибыль IDS Borjomi Georgia, она потеряла возможность расплачиваться с кредиторами, пишет RT.

«С учетом указанного компания вынуждена с 29 апреля текущего года временно приостановить процесс производства на обоих заводах „Боржоми“», — заключили в пресс-службе.

В начале марта в Эстонии начали убирать из магазинов минеральную воду «Боржоми», признав ее российской. В 2011 года IDS Borjomi Georgia вошла в состав IDS Borjomi International, которая принадлежит российскому консорциуму «Альфа-Групп», сообщал «Sputnik Грузия».