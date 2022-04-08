Компания Booking заплатила штраф в размере 1,3 миллиарда рублей

Сервис Booking выплатил штраф в размере 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Компания Booking отчиталась об уплате штрафа. Деньги уже поступили в бюджет РФ», — отмечено на сайте ведомства.

Зарегистрированную в Нидерландах Booking.com B.V., которая управляет одноименным сервисом, обвинили в нарушении антимонопольного законодательства в 2021 году. На компанию наложили оборотный штраф за «злоупотребление доминирующим положением на рынке». По данным ФАС, Booking.com B.V. навязывала российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, по которым те должны были предоставлять ей паритет цен, наличия номеров и условий в мета-поисковиках, турагентствах, на сайтах отелей.

В Booking потребовали признать штраф незаконным. Компания подала заявление в Арбитражный суд Москвы. Однако в ноябре 2021 года суд подтвердил размер штрафа. ФАС пригрозила, что в случае неуплаты взыщет штраф в судебном порядке.

В марте Booking перестала работать в России. В компании такое решение объяснили «возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране».