Компания Boeing начала сбор информации о крушении самолета в Индонезии

Собеседник агентства отметил, что следит за сообщениями СМИ из Джакарты и за всей ситуацией.

«Мы пытаемся собрать больше информации», — пояснили в компании.

Самолет Boeing 737-500 пропал с радаров через четыре минуты после вылета из Джакарты. Власти заявили, что борт потерпел крушение над Яванским морем. Жертвами крушения стали 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.

По данным властей, по неизвестной причине на борту не сработал датчик аварийного сигнала. После обнаружения обломков начнется расследование причин случившегося.

На предполагаемое место крушения направили патрульные корабли береговой охраны, а также специальное судно, оборудованное средствами подводного поиска. Пока погодные условия не позволяют направить на обследование дна дайверов. В воскресенье, 10 января, на место прибудут 40 водолазов Военно-морских сил Индонезии, которые погрузятся в море для поиска частей самолета и тел погибших.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями главе Индонезии Джоко Видодо. Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Все основные новости о крушении самолета у берегов Индонезии можно узнать из трансляции «360».