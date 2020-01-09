Компания Apple призналась, что сканирует все фото в iCloud

«Apple стремится защищать детей во всей своей экосистеме. Где бы ни использовались наши продукты, мы продолжаем поддерживать инновации в этой области», — приводит издание слова выступления Хорват на инновационной выставке CES 2020 в Лас-Вегасе.

Топ-менеджер компании из Купертино подчеркнула, что специалисты используют технологию сопоставления изображений, которая помогает находить детей на фото. Если на снимке есть что-то подозрительное, компания блокирует учетную запись.

Хорват не рассказала, какую именно технологию использует Apple, однако издание пишет, что Facebook, Twitter и Google для таких же целей применяют систему PhotoDNA. Она проверяет изображения по базе данных идентифицированных ранее фотографий.