Компания Apple призналась, что сканирует все фото в iCloud
Apple проверяет все фотографии, которые попадают в облачное хранилище iCloud. Специалисты компании мониторят частные снимки на предмет жестокого обращения с детьми и сексуального насилия над несовершеннолетними. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на старшего директора Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват.
«Apple стремится защищать детей во всей своей экосистеме. Где бы ни использовались наши продукты, мы продолжаем поддерживать инновации в этой области», — приводит издание слова выступления Хорват на инновационной выставке CES 2020 в Лас-Вегасе.
Топ-менеджер компании из Купертино подчеркнула, что специалисты используют технологию сопоставления изображений, которая помогает находить детей на фото. Если на снимке есть что-то подозрительное, компания блокирует учетную запись.
Хорват не рассказала, какую именно технологию использует Apple, однако издание пишет, что Facebook, Twitter и Google для таких же целей применяют систему PhotoDNA. Она проверяет изображения по базе данных идентифицированных ранее фотографий.