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    30 августа 2021, 16:08

    Компания Apple получила предупреждение от ФАС России

    Андрей Иванов

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала американской компании Apple предупреждение из-за запрета сообщать в App Store об альтернативных способах оплаты покупок. Об этом сообщил сайт ведомства.

    Компания Apple получила предупреждение от ФАС России

    «В некоторых случаях купить товар, например электронную книгу, дешевле на сайте продавца, а после — приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad. <…> Это связано с тем, что Apple предусмотрена комиссия от 15 до 30% с каждого платежа в App Store», — говорится в сообщении ФАС.

    Согласно данным антимонопольной службы, компания из Купертино ограничивает разработчиков в самостоятельном поведении, а это негативно сказывается на конкуренции и может привести к росту цен. Регулятор обязал Apple устранить признаки нарушения до 30 сентября 2021 года.

    В конце апреля ФАС оштрафовала американскую компанию по заявлению АО «Лаборатория Касперского» на 12 миллионов рублей за то, что она отдавала преимущество собственным приложениям для установки на операционную систему iOS. В ведомстве сочли это формированием доминирующего положения на рынке. После такого наказания Apple обратилась в суд.