Компания Apple получила предупреждение от ФАС России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала американской компании Apple предупреждение из-за запрета сообщать в App Store об альтернативных способах оплаты покупок. Об этом сообщил сайт ведомства.

«В некоторых случаях купить товар, например электронную книгу, дешевле на сайте продавца, а после — приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad. <…> Это связано с тем, что Apple предусмотрена комиссия от 15 до 30% с каждого платежа в App Store», — говорится в сообщении ФАС.

Согласно данным антимонопольной службы, компания из Купертино ограничивает разработчиков в самостоятельном поведении, а это негативно сказывается на конкуренции и может привести к росту цен. Регулятор обязал Apple устранить признаки нарушения до 30 сентября 2021 года.

В конце апреля ФАС оштрафовала американскую компанию по заявлению АО «Лаборатория Касперского» на 12 миллионов рублей за то, что она отдавала преимущество собственным приложениям для установки на операционную систему iOS. В ведомстве сочли это формированием доминирующего положения на рынке. После такого наказания Apple обратилась в суд.