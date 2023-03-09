Мир 09 марта 2023, 22:15 Компания Apple нарастит свое присутствие в Индии

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Компания Apple планирует увеличить свое присутствие в Индии из-за роста местного рынка смартфонов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на агентство Bloomberg.

Прошлый год компания завершила с рекордными показателями по выручке из страны. Свою деятельность в стране Apple начала в 2020 году. Однако она занималась онлайн-продажей смартфонов. Однако сейчас руководство намерено создать там сеть офлайн-магазинов.

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На данный момент в организации провели кадровые перестановки среди менеджеров, которые отвечают за работу в Индии.

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