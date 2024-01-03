Мир 03 января 2024, 12:15 Компания «Алроса» подпала под санкции Евросоюза ЕС включил в санкционный список компанию «Алроса» и ее гендиректора Маринычева РИА «Новости»

Читать 360tv в

Европейский союз наложил санкции на российскую компанию «Алроса» и ее генерального директора Павла Маринычева. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

В документе указали, что «Алроса» работает в секторе, который приносит существенный доход правительству России. Кроме того, в ЕС утверждают, что Маринычев оказывает «финансовую поддержку» властям страны.

Реклама

Компания «Алроса» объединяет группу алмазодобывающих предприятий, занимая одну из ведущих позиций в мире по общему объему добычи алмазов. Она занимается разработкой месторождений, добычей, обработкой камней и продажей сырья.

Основные объекты компании находятся в Якутии, Архангельской области и странах Африки.

Агентство Reuters отмечало, что на государства «Большой семерки» приходится свыше 70% мирового спроса на алмазы. Ради соблюдения санкций на поставки этих драгоценных камней из России они введут специальную систему отслеживания происхождения минералов.

Евросоюз в конце декабря ввел санкции на импорт алмазов из России, ограничительные меры вступили в силу с 1 января 2024 года.