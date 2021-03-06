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    06 марта 2021, 01:31

    Компания Abivax прекратила испытания вакцины от коронавируса

    Дарья Бунякова

    Французская компания Abivax прекратила проведение клинических испытаний своей вакцины от коронавируса. Причиной такого решения стала недостаточная эффективность препарата.

    Компания Abivax прекратила испытания вакцины от коронавируса

    «Комитет по безопасности и мониторингу испытаний на основе анализа данных 305 человек пришел к выводу о недостаточной эффективности» препарата», — сообщила пресс-служба компании.

    В Abivax уточнили, что всего в тестировании участвовали порядка 500 пациентов-добровольцев. Испытания вакцины показали ее безопасность и хорошую переносимость людьми с высоким риском развития тяжелой формы заболевания. Несмотря на полученные результаты, комитет заявил о недостаточной эффективности вакцины.

    Компания получила разрешение на клинические испытания препарата ABX464 весной 2020 года. Необходимые документы выдало Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM). Ученые предполагали привлечь к тестированию чуть более тысячи добровольцев.

    Население Франции начали вакцинировать от коронавируса в декабре 2020 года. Для прививок используют препараты компании Moderna, а также AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.