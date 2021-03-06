Компания Abivax прекратила испытания вакцины от коронавируса

Французская компания Abivax прекратила проведение клинических испытаний своей вакцины от коронавируса. Причиной такого решения стала недостаточная эффективность препарата.

«Комитет по безопасности и мониторингу испытаний на основе анализа данных 305 человек пришел к выводу о недостаточной эффективности» препарата», — сообщила пресс-служба компании.

В Abivax уточнили, что всего в тестировании участвовали порядка 500 пациентов-добровольцев. Испытания вакцины показали ее безопасность и хорошую переносимость людьми с высоким риском развития тяжелой формы заболевания. Несмотря на полученные результаты, комитет заявил о недостаточной эффективности вакцины.

Компания получила разрешение на клинические испытания препарата ABX464 весной 2020 года. Необходимые документы выдало Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM). Ученые предполагали привлечь к тестированию чуть более тысячи добровольцев.

Население Франции начали вакцинировать от коронавируса в декабре 2020 года. Для прививок используют препараты компании Moderna, а также AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.