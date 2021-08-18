Сорос испугался репрессий своих компаний в Китае

Американский инвестор Джордж Сорос вместе с другими влиятельными вкладчиками решил отказаться от активов в Китае. Инвесторы стали продавать акции, испугавшись репрессий в отношении своих компаний.

Как заявило издание Bloomberg, иностранные инвесторы начали уменьшать свои вложения в китайские активы. Сорос снизил свое присутствие на рынке страны, а инвестфонд ARK Invest вовсе отказался от китайских акций. По словам самого крупного хедж-фонда Marshall Wac, сейчас слишком рискованно покупать американские депозитные расписки на китайские ценные бумаги.

Инвесторы пытаются спасти вложенные деньги из-за репрессий, которые объявил Китай технологическим компаниям. Председатель Комиссии США по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер уже заявил о рисках инвестирования в китайские компании.

При этом еще в начале года предприятия Китая установили рекорд по привлечению инвестиций иностранных бизнесменов. Индекс MSCI China достиг отметки, до которой не удавалось дойти последние 27 лет. Теперь индекс торгуется на самом низком уровне. Значения упали до показателей 2005 года.