Компании в Казахстане обяжут делать взносы для улучшения качества жизни

Власти Казахстана потребуют от крупного бизнеса делать взносы в народный фонд. Деньги оттуда пойдут на поддержку образования, здравоохранения, социальную сферу. Такое заявление сделал президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления в нижней палате парламента. Трансляцию вел местный телеканал «Хабар 24».

«Сегодня же я поручаю создать общественный социальный фонд <…> Он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки — например, помощью детям с редкими заболеваниями», — сказал он.

Политик добавил, что на полученные средства планируют строить спортивные объекты для детей, также меры поддержки будут оказываться сфере культуры.

По его словам, это фонд не президента или правительства, это организация для поддержки всех казахстанцев, то есть это народный фонд.

Токаев подчеркнул, что ждет большие и регулярные отчисления в фонд со стороны крупного бизнеса.

«Благодаря первому президенту Елбасы [Нурсултану Назарбаеву] в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе», — сказал президент.

Он отметил, что правительство определит, какие организации будут вносить деньги, а также — сколько именно.

Акция протеста прошли в Казахстане в начале 2022 года на фоне повышения цен на сжиженный газ, в Алма-Ате они переросли в беспорядки и погромы. В связи с этим Токаев отстранил действующее правительство и ввел в стране режим ЧП. Новым премьер-министром стал Алихан Смаилов.