20 апреля 2023, 09:43
Компании Северо-Восточного Китая объявили о готовности наращивать поставки российского угля
ТАСС: в Северо-Восточном Китае сообщили о готовности нарастить поставки российского угля
КНР заинтересовала возможность создать крупный центр торговли углем. Об этом написал ТАСС со ссылкой на генеральное консульство РФ в Шэньяне.
«Несколько крупных компаний Северо-Восточного Китая выразили заинтересованность в увеличении поставок российского угля», — передавало издание.
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Россия и Китай уже обсудили возможность и перспективы наращивания ввоза этого вида топлива. На северо-востоке КНР много развитых отраслей промышленности, где используют уголь. Поэтому китайские партнеры «высоко оценили потенциал двустороннего сотрудничества» стран в этом направлении.
Ранее «360» писал, что Китай готов продолжить сотрудничать с Россией ради процветания всего мира. Страны «стоят плечом к плечу и продолжают работать над повышением благосостояния своих народов» даже когда в мире неспокойная обстановка.
РФ и КНР также укрепляют сотрудничество в военной сфере. Как подчеркивал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, совместная деятельность стран оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире и способствует снижению конфликтного потенциала.
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