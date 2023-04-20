Мир 20 апреля 2023, 09:43 Компании Северо-Восточного Китая объявили о готовности наращивать поставки российского угля ТАСС: в Северо-Восточном Китае сообщили о готовности нарастить поставки российского угля РИА «Новости»

Читать 360tv в

КНР заинтересовала возможность создать крупный центр торговли углем. Об этом написал ТАСС со ссылкой на генеральное консульство РФ в Шэньяне.

«Несколько крупных компаний Северо-Восточного Китая выразили заинтересованность в увеличении поставок российского угля», — передавало издание.

Реклама

Россия и Китай уже обсудили возможность и перспективы наращивания ввоза этого вида топлива. На северо-востоке КНР много развитых отраслей промышленности, где используют уголь. Поэтому китайские партнеры «высоко оценили потенциал двустороннего сотрудничества» стран в этом направлении.

Ранее «360» писал, что Китай готов продолжить сотрудничать с Россией ради процветания всего мира. Страны «стоят плечом к плечу и продолжают работать над повышением благосостояния своих народов» даже когда в мире неспокойная обстановка.

РФ и КНР также укрепляют сотрудничество в военной сфере. Как подчеркивал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, совместная деятельность стран оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире и способствует снижению конфликтного потенциала.