Компании из Европы пытались подделать российские винтовки ORSIS

Российские винтовки ORSIS пытались скопировать и подделать специалисты европейских и азиатских оружейных компаний. Но начать незаконное производство так и не удалось. Об этом рассказал гендиректор ORSIS («Промтехнология») Владимир Злобин.

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«За десять лет мы сталкивались со случаями, когда некоторые страны, в том числе европейские и азиатские, пытались скопировать наши изделия, но каждый раз сталкивались с непреодолимыми технологическими барьерами», — заявил он РИА «Новости».

Злобин также отметил, что все винтовки разработали именно российские конструкторы. Бывало также, что бывшие работники ORSIS пытались наладить собственное производство оружия, что является нарушением подписанных ими соглашений. Речь идет о неконкуренции и неразглашении коммерческих тайн.

«Все попытки обернулись крахом и банкротством, станки были выставлены на продажу, многие понесли ответственность», — сказал гендиректор ORSIS.

По его словам, подобные попытки производить винтовки продолжаются до сих пор, но все ответственные понесут в скором времени наказание.

Оружейный завод «Промтехнология» — разработчик и производитель винтовки ORSIS Т-5000. Оружие было взято за основу снайперского комплекса «Точность». С помощью ORSIS Т-5000 можно поразить цель на дистанции до 1,5 километра при любой погоде и времени суток.