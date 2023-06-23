Мир 23 июня 2023, 12:08 Компании Ирана, Армении и еще нескольких стран попали под санкции ЕС из-за России ЕК объявила о вводе санкций против компаний Ирана, Армении, ОАЭ за работу с Россией РИА «Новости»

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Евросоюз в рамках нового антироссийского пакета санкций ввел ограничительные меры в отношении иранских, китайский, армянских, эмигрантских, сирийских и узбекских компаний, которые якобы сотрудничают с Россией. Об этом сказано в официальном заявлении Еврокомиссии (ЕК), написал ТАСС.

«В дополнение к уже перечисленным российским и иранским организациям, санкции теперь также распространяются на организации, зарегистрированные в Китае, Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Сирии и Армении», — говорится в документе.

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Ранее 23 июня МИД Эстонии сообщил о вступлении в силу 11-пакета санкций в отношении РФ, его согласовали два дня назад. ЕС в этот раз решил усилить действующие ограничения и устранить возможность обойти их.

В частности, речь шла о поставках, газового, пневматического оружия, автомобилей, электроники, полупроводников. Также список товаров, который запрещен к транзиту через Россию, расширили. Под санкции попали 87 российских оборонно-промышленных предприятия.