Мир 25 февраля 2023, 18:11 Компании ФРГ применят оставшиеся после «Северного потока — 2» трубы для поставок СПГ Welt: ФРГ создаст газопровод для поставок СПГ из остатков «Северного потока — 2» РИА «Новости»

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Власти Германии придумали, как использовать оставшиеся после прокладки «Северного потока — 2» трубы. Об этом сообщили журналисты Welt am Sonntag со ссылкой на несколько неназванных независимых друг от друга источников.

По их данным, эти трубы станут частью нового газопровода. По этим магистралям пустят сжиженное природное голубое топливо (СПГ). Журналисты рассказали, что представители немецких властей обсуждают эту идею с компанией Nord Stream 2 AG — «дочкой» российского «Газпрома». Речь идет о покупке более трех тысяч труб. Эти элементы хранятся на территории порта Мукран (остров Рюген).

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«Федеральное правительство [Германии] намерено использовать эти сегменты для строительства трубопровода протяженностью чуть менее 40 километров», — сообщили авторы материала.

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По их данным, магистраль проведут от нововозведенного терминала СПГ около Рюгена к материковой части ФРГ.