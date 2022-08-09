Компании Финляндии придумали, как обходить антироссийские санкции

Логистические компании России и Финляндии вместе обходят ограничения путем перецепки тягачей. Об этом рассказал представитель таможни Финляндии Яркко Фагерстрем общественной телерадиовещательной корпорации YLE.

«Если финский грузовик имеет российский прицеп, то это трактуется как финская комбинация, и ее перевозка через границу законна», — его слова приводят РИА «Новости».

Евросоюз в апреле запретил грузовикам из РФ и Белоруссии передвигаться по ЕС, Россия же вводить зеркальные меры не стала, и грузовики из Европы могут действовать в России. Таким образом, спрос на водителей с документами для перегона фур через пограничные КПП в Финляндии увеличился в несколько раз.

Применяемая схема выглядит так: водители из Финляндии перегоняют фуру через пограничные КПП, за воротами их ожидают российские грузовики, на которые и перецепляется фура. И перевозят через границу только не подпадающие под санкции товары.

Ранее в Хельсинки намерились ввести ограничения на транзитный туризм для россиян в Европу по шенгенским визам, выданным Финляндией. МИД страны очень недоволен, что путешественники из России просто используют Финляндию, чтобы через нее добираться в страны-курорты.