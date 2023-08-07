Мир 07 августа 2023, 01:18 Компании Европы потеряли в России 100 млрд евро — СМИ FT: европейские компании потеряли 100 млрд евро в России после начала спецоперации РИА «Новости»

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Прямые потери европейских компаний на российском рынке после начала специальной военной операции на Украине составили 100 миллиардов евро. Об этом сообщила британская газета The Financial Times.

«За последние 1,5 года у 176 компаний обесценились активы и увеличились расходы при обмене валюты во время продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса», — указали в статье.

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По мнению авторов материала, европейский бизнес ждет «еще большая боль». В качества примера они привели передачу доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone в управление Росимущества.

В то же время представители Киевской школы экономики акцентировали внимание на том, что на территории России продолжает работать половина из 1,9 тысячи фирм, которые принадлежат европейским компаниям.

Владельцы французской компании Danone решили деконсолидировать свои предприятия в России, из-за чего компания спишет с баланса 200 миллионов евро.