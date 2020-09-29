В Турции полиция нашла в отеле «тайную комнату» с проститутками
Как написало издание Dаilу Stаr, полиция по наводке пришла обыскивать отель. Сначала правоохранители ничего не нашли, но их внимание привлекла батарея, которая, как оказалось, прятала лаз в секретную комнату, в которой девушки находились во время рейдов.
За легко отодвигаемым радиатором была темная комната с матрасом и раковиной. Оттуда вышли три девушки. Две из них приехали из Киргизии, одна из Молдавии. В их отношении работниц секс-индустрии уголовное дело.
Хозяева отеля обвиняются в предоставлении незаконных услуг. Проституция в Турции легальна, но для этого необходима специальная лицензия, которая подтверждает, что секс-работники в публичном доме зарегистрированы, имеют удостоверение личности и проходят регулярные медицинские осмотры на наличие заболеваний, передающихся половым путем.