Коммунисты установили в немецком Гельзенкирхене памятник Ленину

Крайне малочисленная марксистко-ленинская партия Германии (МЛПГ) установила перед своей штаб-квартирой в Гельзенкирхене (земля Северная Рейн-Вестфалия) статую Владимира Ленина. Власти пытались не допустить ее появления и даже запустили флэшмоб в соцсетях под хэштегом «Ленину нет места». Но суд рассудил иначе.

Как сообщила ВВС, в Германии вождь мирового пролетариата все еще остается символом коммунизма для тех, кто помнит СССР и для тех, кто стал его сторонником намного позже развала Советского Союза.

Двухметровую статую вывезли из Чехословакии. Ее создали в 1957 году. Любопытно, что на суде обе стороны апеллировали к происходящему сейчас по всему миру демонтажу памятников историческим деятелям, которые поддерживали рабство.

«Мы живем во время, когда многие страны мира размышляют о ценности памятников. Трудно смириться с тем фактом, что на постамент ставят диктатора XX века, а из него делают мемориал. К сожалению, суд решил иначе, мы должны это принять, но не без комментариев», — заявил мэр города Фрэнк Барановский.

Председатель МЛПГ Габи Фехтнер в ответ назвала Ленина «опередившим свое время мыслителем всемирно-исторического значения, одним из первых борцов за свободу и демократию».

«Время для памятников расистам, антисемитам, фашистам, антикоммунистам и другим реликвиям прошлого явно прошло», — заявила она изданию The Guardian.

Урте Эверт, глава берлинского музея «Цитадель Шпандау», сообщил, что в Германии всегда поступали по правилам, и демонтировали статуи, связанные с нацистским или коммунистическим прошлым, только официальным путем.

В то время как в США, Великобритании и Бельгии протестующие против расового неравенства уничтожали статуи Христофора Колумба, работорговца Эдварда Колстона и короля Леопольда II, жестокого правителя Конго, в Германии лишь несколько памятников обрызгали краской.

Урте Эверт выразил мнение, что статуи помогают обществу считаться со своим прошлым и не забывать его.

Под Волгоградом в заброшенном пионерском лагере местные жители нашли побитую и изрешеченную пулями статую Ленина. Ее привели порядок и установили в станице Кумылженская.