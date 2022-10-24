Штаб-квартиру ООН предложили перенести в Москву | 360°

Мир 24 октября 2022, 04:52 Штаб-квартиру ООН предложили перенести в Москву «Коммунисты России» предложили перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Москву РИА "Новости"

Читать 360tv в

Глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил перенести головной офис ООН из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой войне. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Логично, что если ООН учреждена державами-победительницами во Второй мировой войне, то, наверное, штаб-квартира ООН пусть будет в Москве», — отметил политик.

Реклама

По его словам, разместить штаб-квартиру международной организации можно и в другой стране. Но это должно быть внеблоковое государство, например, Бразилия, Индия или Китай. Свое предложение Малинкович объяснил желанием пресечь влияние США на политику ООН.

Реклама

Решение многих вопросов, а также оценка происходящего в мире со стороны организации во много зависит от симпатий Вашингтона. ООН должна следовать независимой линии и не поступать в угоду американцам, подытожил он.

Ранее российский дипломат Стржижовский призвал организацию дать оценку действиям ВСУ в Донбассе. Он считает, что нынешнее руководство ООН не следует главным принципам организации.