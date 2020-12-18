Коммунисты оспорили «декоммунизацию аптечки» на Украине

«Они простые и базовые, и всем помогают. И помогают универсально», — отметил он.

Эти лекарства — не супер помощь при заболеваниях, но их необходимость в определенных ситуациях давно доказана. К тому же препараты недорогие и доступные.

Украина давно избавляется от советского прошлого. Однако «декоммунизация аптечки» из уст бывшего министра здравоохранения звучит смешно, уверен Малинкович. Сфера здравоохранения на Украине плохо развита, считает он. Поэтому власти пытаются отвлечь граждан от проблем.

«Я думал, что подобные заявления на грани фола со стороны Украины закончились, но, видимо, нет. Видимо, совсем плохо идут дела в медицинской отрасли Украины», — добавил Малинкович.

А депутат Госдумы Геннадий Онищенко поразился богатой фантазии бывшего политика и посоветовал Супрун обратиться за психиатрической помощью.

«Почему я должен комментировать несчастную, больную женщину, которая, на самом деле, шизофреничка? У нее по лицу все видно», — заявил он.

Онищенко поразился, что можно было придумать словосочетание «декоммунизация зеленки».

Ранее Супрун опубликовала список медицинских препаратов, которые украинцам следует выбросить в мусорное ведро. Они использовались еще во времена СССР, поэтому современному человеку не нужны. В списке числятся: оксолиновая мазь, горчичники, перекись водорода, йод, зеленка, бальзам «Звездочка», мазь «Вишневского».