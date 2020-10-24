Коммунисты Молдавии потребовали закрыть военные лаборатории США

Коммунисты Молдавии выступили с требованием закрыть военно-биологические лаборатории США. Они оборудованы по всему миру, в том числе в странах СНГ.

«Сегодня во всем мире разворачивается кампания, инициированная левыми и коммунистическими партиями, по запрету военно-биологических лабораторий Соединенных Штатов Америки, открытых в различных государствах, в том числе в странах СНГ», — сообщили представители пресс-службы коммунистической партии Молдавии.

Они также добавили, что сейчас на территории страны может действовать одна из подобных американских лабораторий. Ее нужно как можно скорее закрыть, потому что законом запрещено размещение иностранных военных объектов в Молдавии. Коммунисты отправили свои требования в службу информации и безопасности страны.

Ранее ИА Nation News сообщило, что глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил коллег из Молдавии о готовящемся вмешательстве США в дела страны. Америка готовит силовой переворот после выборов президента Молдавии. США уже пытались применить такую схему в Киргизии и Белоруссии.