21 июня 2023, 15:10
«Коммерсант»: аналитики заявили, что предел ВВП на душу населения в КНР будет составлять около 44% от показателя в США
Аналитики из США и Китая рассмотрели влияние факторов производительности на экономические процессы КНР в долгосрочной перспективе и пришли к выводу, что ВВП на душу населения в этой стране долгосрочно будет составлять около 44% от показателя в США. Об этом написал «Коммерсант».
Своим исследованием специалисты хотели определить нижнюю границу возможного роста экономики Китая, сообщили «Народные новости».
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По их данным, Китай повторит принцип развития «азиатских тигров». Здесь имеется ввиду Тайвань, Южная Корея, Гонконг, Сингапур.
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