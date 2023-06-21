«Коммерсант»: аналитики заявили, что предел ВВП на душу населения в КНР будет составлять около 44% от показателя в США

Аналитики из США и Китая рассмотрели влияние факторов производительности на экономические процессы КНР в долгосрочной перспективе и пришли к выводу, что ВВП на душу населения в этой стране долгосрочно будет составлять около 44% от показателя в США. Об этом написал «Коммерсант».