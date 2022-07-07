Коммерческие запасы нефти США уменьшились втрое за неделю

За последнюю неделю июня коммерческие запасы нефти США уменьшились примерно втрое, до 414,5 миллиона баррелей. Данные из отчета управления энергетической информации Минэнерго США раскрыл сайт DailyFX, сообщило РИА «Новости».

Очередная отчетная неделя завершилась 1 июля. Аналитики Минэнерго США выяснили, что за этот период коммерческие запасы нефти уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, до 414,5 миллиона баррелей, то есть примерно в три раза. Соответствующий отчет в ближайшее время обнародует управление энергетической информации.

При этом Министерство экономики и технологий Германии заявило о росте промышленного производства за май на 0,4%, а Министерство торговли США отчиталось о сокращении дефицита торгового баланса в том же месяце с 87,1 миллиарда до 84,9 миллиарда долларов.

Американцы раскритиковали Джо Байдена за рост цен на продукты и топливо. Он попытался переложить вину на Россию, однако кризис начался задолго до этого. США даже объявили в начале года о товарных интервенциях за счет стратегического резерва нефти ради сдерживания цен на энергоносители.