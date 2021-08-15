Коммерческие рейсы из Кабула приостановили после обстрела аэропорта

Все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены, к полетам допускаются только военные самолеты. Такие слова официального представителя НАТО привел официальный сайт Альянса.

Американское посольство в Афганистане сообщило, что ситуация в столице обостряется. Под обстрелами оказалась и воздушная гавань Кабула. В НАТО заверили, что силами Альянса работа аэропорта будет продолжена. В первую очередь, для того, чтобы из города можно было эвакуировать жителей.

О необходимости эвакуации граждан из Афганистана заявляли в Великобритании. Британское Минобороны сообщило, что в миссии будут задействованы самолеты Королевских ВВС. Эвакуировать собираются не только граждан самой Британии, но и Афганцев, которые с ними сотрудничали.

В воскресенье местные СМИ сообщили, что под контроль «Талибана»* (террористическая организация, запрещенная в России) перешли уже все погранпереходы Афганистана. Сами боевики объявили, что вошли в Кабул и контролируют даже президентский дворец. По информации СМИ, глава Афганистана на этом фоне бежал из страны.