Коммерческие рейсы в аэропорту Кабула приостановили

Аэропорт Кабула перестал принимать и отправлять коммерческие рейсы из-за захвата власти в Афганистане боевиками движения «Талибан»*. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

По данным канала, люди сейчас не могут уехать из страны. Чтобы избежать столпотворения в аэропорту, их просят пока оставаться дома.

Накануне стало известно, что боевики движения «Талибан»* начали наступление на крупные города Афганистана. Согласно заявлению, они взяли под контроль все пограничные территории, вошли в столицу и захватили президентский дворец. Глава Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Он объяснил, что сделал это, чтобы не допустить кровопролития.

Ранее представитель государственного департамента Соединенных Штатов Нэд Прайс сообщил, что сотрудников американского посольства в Афганистане эвакуировали в аэропорт Кабула. Американский флаг над зданием дипмиссии сняли. Бывший президент США Дональд Трамп призвал действующего главу Белого дома Джо Байдена уйти в отставку на фоне событий в Афганистане.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.