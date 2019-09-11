Комментатор потерял дар речи после танца бразильской болельщицы. Видео

Казус произошел во время перерыва на матче между баскетбольными командами США и Бразилии. Бывший баскетболист комментировал результаты игры, когда в объективы камер попала бразильская болельщика. После слов «Теперь все поставлено на кон для Бразилии…» он буквально потерял дар речи. Светловолосая девушка в коротком топе исполнила задорный танец.

После вынужденной паузы Гейз продолжил и предложил игрокам команды заряжаться страстью от своих болельщиков. Видеоролик быстро разошелся по Сети. По всей видимости, фанатка, как и сам Гейз, вошли в историю.