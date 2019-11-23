Комитет WADA призвал лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному кодексу

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному кодексу.

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Окончательное решение будет вынесено на заседании исполкома WADA 9 декабря. В сообщении на сайте агентства сказано, что рекомендации основаны на отчетах самой организации и независимых экспертов, полученных из Московской лаборатории в январе 2019 года. В полученных о РУСАДА данных был обнаружен ряд несоответствий

При этом на прошлой неделе президент WADA Крейг Риди предупреждал, что эксперты организации готовы заявить РУСАДА о несоответствии кодексу агентства. Однако он заявил, что в нынешнем состоянии Московская лаборатория непричастна к махинациям с допинг-пробами. Если мошеннические действия будут доказаны, РУСАДА вновь будет дисквалифицирована, а выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио окажется под угрозой.