Мир 16 февраля 2023, 19:00 Комитет по ЧС Таджикистана озвучил новые данные о жертвах схода лавины Жертвами схода лавины в Таджикистане стали 17 человек Pixabay

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В Таджикистане растет число жертв схода лавины в Шугнанском районе Горно-Бадахшанской автономной области страны. По последним данным комитета по чрезвычайным ситуациям, погибли 17 человек, сообщил ТАСС.

Тело еще одного человека нашли 16 февраля под завалами, уточнили в ведомстве.

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Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон поставил на личный контроль процесс ликвидации схода лавины. Обстоятельства случившегося будет изучать госкомиссия. Ее сформировали из руководителей профильных структур правительства.

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Накануне, 15 февраля, в комитете по ЧС сообщали о 10 погибших в результате удара стихии. Жертвы зафиксировали в Ванджском районе и в Хороге, на трассе Душанбе — Варзоб.

В зону схода лавины попали 22 дома. Напряженная ситуация пока наблюдается на трассе Душанбе — Хорог — Мургаб.