Комитет ОПЕК+ проведет онлайн-встречу по итогам сокращения нефтедобычи

Представители стран ОПЕК+ 19 августа проведут онлайн-встречу, на которой обсудят действия в отношении стран, не исполняющих условия сделки по снижению нефтедобычи. Участие примет и глава минэнерго России Александр Новак, несмотря на то, что он болен COVID-19.

Как написал ТАСС, министры мониторингового комитета ОПЕК+ изучат итоги сокращения добычи нефти в июле. Это был последний месяц, когда члены группы вынуждены были сокращать производство нефти на беспрецедентные 9,7 миллионов баррелей в сутки.

С этого месяца ограничения смягчились, однако некоторым странам, не до конца выполнившим план, придется снижать производство до нужных показателей. Среди таких «недисциплинированных» стран Габон, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Южный Судан, а также Ирак и Нигерия. Они недовыполнили план сокращения на 433 тысячи баррелей в сутки.

В комитет входят Алжир, Венесуэла, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, возглавляют его Россия и Саудовская Аравия. Александр Новак сможет участвовать в заседании, так как болеет бессимптомно.

Ранее сообщалось, добыча нефти странами ОПЕК+ за прошлый месяц возросла на 1,24 миллиона баррелей в сутки по сравнению с этим же периодом в прошлом году. По данным экспертов, что сделка ОПЕК+ выполнялась в июле на 87%. Новые условия соглашения будут действовать до апреля будущего года.