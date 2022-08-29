Комитет ООН призвал остановить разрушение советских памятников в Латвии

В ООН призвали власти Латвии прекратить разрушение советских памятников. Об этом заявила представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Вивиан Квок, чьи слова привело РИА «Новости».

Комитет по правам человека еще 26 августа зарегистрировал сообщение и принял временные меры в отношении советских памятников в Латвии.

«Обратите внимание, что регистрация не предопределяет приемлемость или существо дела», — сказала Квок.

Она уточнила, что члены комитета рассмотрят дело во время одной из предстоящих сессий. Решение опубликуют после обсуждения в надлежащее время.

Ранее латвийский парламент разрешил снос памятника воинам Советской армии — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Демонтировать монумент начали 23 августа. Для этого власти страны остановили действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам. В ООН попросили сохранить до окончания разбирательства те части памятника, которые уже успели убрать.