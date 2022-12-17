Мир 17 декабря 2022, 23:02 Комитет конгресса США пригрозил Трампу уголовным делом Конгресс США порекомендует Минюсту возбудить уголовное дело против Трампа Pxhere

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Спецкомитет Палаты представителей американского конгресса может рекомендовать возбудить уголовное дело прости бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на свои источники.

Этот комитет конгресса проводит расследование по штурму Капитолия. В ближайшее время представители проголосуют за то, чтобы рекомендовать Минюсту предъявить уголовные обвинения экс-президенту.

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По данным источника издания, доклад с рекомендациями рассмотрят 19 декабря. В нем представлены три пункта обвинения Трампа, среди которых мятеж, препятствование деятельности госорганов и сговор с целью введения в заблуждение американского правительства.

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В начале января 2021 года штурм Капитолия устроили сторонники Трампа. Они ворвались в здание Конгресса и хотели помешать подтверждению результатов президентских выборов, во время которых выиграл Джо Байден. Сам Трамп раскритиковал конгресс за вызов на слушания по штурму. Он не явился по повестке. Экс-президент также заявил, что Штаты превратились в банановую республику, а экономика страны стремительно рушится, сообщил портал «Утро.ру».