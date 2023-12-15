Мир 15 декабря 2023, 18:11 Комиссию по расследованию смоленской авиакатастрофы ликвидировали в Польше МО Польши ликвидировало комиссию по расследованию крушения Ту-154 под Смоленском Unsplash

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Минобороны Польши ликвидировало комиссию по расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года, сообщил глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш. Его слова привело Польское агентство печати (РАР).

В ближайшее время в стране появится специальная группа, которая проанализирует все аспекты деятельности ликвидированной комиссии.

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Заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик заявил, что комиссия по расследованию крушения Ту-154 под Смоленском тратила не по назначению государственные средства и лгала. Он также добавил, что депутаты парламента не могли добиться от комиссии предоставления сведений о ее деятельности.

Польский «борт № 1» Ту-154 попал в авиакатастрофу при посадке в аэропорту Смоленска в апреле 2010 года. Жертвами стали 96 человек. В числе погибших были глава государства Лех Качиньский и его супруга, известные политики и военные деятели.