Комиссия завершила расследование нештатных ситуаций на модуле «Наука»

Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев рассказал о завершении расследования комиссией причин отказов, произошедших во время полета модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС). Об этом написало РИА «Новости».

«Комиссия ракетно-космической корпорации „Энергия“ закончила свое расследование, материалы переданы комиссии „Роскосмоса“. После завершения работы этой комиссии определенная информация может быть предана огласке», — процитировали «Известия» слова генконструктора.

Соловьев добавил, что самопроизвольное включение двигателей и вращение станции не стало критичным для систем американского сегмента. Американский коллега Джоэл Монталбано отметил, что воздействие было в два раза меньше, чем предельное. По его словам, ничего ужасного не произошло. У NASA к российской стороне нет никаких претензий.

Модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля. Российский космонавт Олег Новицкий, находившийся на борту МКС, сообщил о незапланированном включении двигателях модуля.